Из-за пожара, возникшего в гостинице в центре Санкт-Петербурга на улице Гончарной, из здания эвакуированы более 400 человек - постояльцы и персонал. К настоящему времени возгорание локализовано.

Из-за пожара, возникшего в центре Санкт-Петербурга в гостинице на улице Гончарной, из здания эвакуированы более 400 человек — постояльцы и персонал. К настоящему времени возгорание локализовано.По информации Главного управления МЧС России по региону, на одном из этажей семиэтажного здания происходило горение электрооборудования на площади около пяти квадратных метров, передает РИА Новости.Сведений о пострадавших не поступало, к тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.