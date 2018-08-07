Житель Нижегородской области, у которого оперативники изъяли синтетический наркотик, заключен под стражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).В ходе реализации оперативных мероприятий в июне текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при попытке сбыта партии наркотического средства через тайник-закладку был задержан житель Нижегородской области. Оперативники обнаружили у молодого человека полимерные свертки с порошкообразным содержимым внутри.Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых пакетиках находился синтетический наркотик, массой 1,44 грамма.Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.