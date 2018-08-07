Особое внимание уделяется деревянным домам

Особое внимание уделяется деревянным домамВ Костроме из-за жары усилили меры пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.Так, специалисты «Центра гражданской защиты» начали ежедневно патрулировать улицы города.«Особое внимание уделяется деревянным домам, а также местам проживания семей, находящихся в социально опасном, незащищенном положении и одиноких пожилых граждан», - говорят в мэрии.Также комитет городского хозяйства должен следить, чтобы не образовывались несанкционированные свалки. При обнаружении куч мусора их нужно ликвидировать. «Дорожникам» же поручено держать в постоянной готовности не менее двух поливомоечных машин с запасом воды, чтобы в случае необходимости направлять технику на тушение пожара.