К месту аварии выезжали наряд МЧС и бригада «скорой помощи»

К месту аварии выезжали наряд МЧС и бригада «скорой помощи»Рано утром 7 августа в районе поворота на Гостюхино в Ковровском районе опрокинулась машина, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Известно, что автомобиль вылетел с дороги в лесополосу и перевернулся. О причинах ДТП не сообщается – на месте работают сотрудники ГИБДД, которые собирают необходимую информацию.Очевидцы сообщают о том, что в аварии есть пострадавшие. К месту аварии выехали наряд МЧС и бригада «скорой помощи».