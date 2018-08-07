Северная Корея все-таки сможет получать гуманитарную помощь. Этого добилась Россия. Комитет Совета безопасности ООН, отслеживающий соблюдение санкций в отношении Пхеньяна, одобрил инициативу нашей страны.

Северная Корея все-таки сможет получать гуманитарную помощь. Этого добилась Россия. Комитет Совета безопасности ООН, отслеживающий соблюдение санкций в отношении Пхеньяна, одобрил инициативу нашей страны.Она подразумевает создание механизма, так называемых, гуманитарных изъятий из ограничительных мер. Это значит, что оказывать помощь Северной Корее, например, поставлять лекарства или продовольствие, смогут государства — члены ООН, а также международные организации, сообщает телеканал "Россия 24".