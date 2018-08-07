Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Тождественное бракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей.

Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Тождественноебракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей.Молодые расписались вОдинцовском районе в Подмосковье. Певица была облачена в классическоесвадебное платье в пол с пышной юбкой. Голову Бьянки покрывала длинная фата,украшенная кружевом. Жених для торжества выбрал клетчатый костюм серых тонов, белуюрубашку и бабочку.На празднике присутствовалилишь самые близкие. "Свадьба проходит в закрытом семейном кругу, гостей 15-17",– рассказал администратор артистки Максим Черный изданию StarHit.Поклонники были ошарашены. Они принялись поздравлять молодоженов в Сети: "Ого тишина тишина😂😂и вуаля сюрприз ❤️счастья🙏🏻пуст у вас все будет xорощо🙏🏼 любви😘и много много ангелочек 👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻🧒🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Некоторые ожидали, что звезда отметит свадьбу с большим размахом, однако в реальности торжество оказалось очень скромным: "Что то смутно вериться что это свадьба Бьянки....известная певица,и в таких условия свадьба ?!!!..."О скором изменении своего семейного статуса артисткарассказала поклонникам еще шесть месяцев назад. Тогда исполнительницаопубликовала в своем микроблоге снимок руки с обручальным кольцом. Вкомментариях звезда написала краткое "Да!"Отметим, что артистка много месяцев интриговала поклонниковзагадочным постами в Instagram. Она посвящала полные нежности публикации любимому,но не открывала имени избранника.Добавим, что певице постоянно приписывали романы с коллегамипо музыкальному цеху – Никитой Легостаевым и Серегой. Заметим, что эти разговоры всегда возникали не просто так. К примеру, Бьянка очень тесно сотрудничала с рэпером Серегой.Вместе звезды записали несколько композиций и сняли клип. Ради этого сотрудничества вокалистка отказалась отучастия в престижном международном песенном конкурсе "Евровидение".Работа стала настолько успешной, что певица и рэпер получили номинацию вкатегории "Дуэт года" на премии канала MusiсBox. Поклонники заметили, чтовместе звезды смотрятся очень органично – из них вышла бы красивая пара. Но,как оказалось, сердце Бьянки завоевал талантливый гитарист Роман Безруков.