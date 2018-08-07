Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Тождественное
бракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей.
Певица Бьянка стала женой гитариста Романа Безрукова. Тождественное
бракосочетание прошло в тесном кругу родных и близких друзей.
Молодые расписались в
Одинцовском районе в Подмосковье. Певица была облачена в классическое
свадебное платье в пол с пышной юбкой. Голову Бьянки покрывала длинная фата,
украшенная кружевом. Жених для торжества выбрал клетчатый костюм серых тонов, белую
рубашку и бабочку.
На празднике присутствовали
лишь самые близкие. "Свадьба проходит в закрытом семейном кругу, гостей 15-17",
– рассказал администратор артистки Максим Черный изданию StarHit.
Поклонники были ошарашены. Они принялись поздравлять молодоженов в Сети: "Ого тишина тишина😂😂и вуаля сюрприз ❤️счастья🙏🏻пуст у вас все будет xорощо🙏🏼 любви😘и много много ангелочек 👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻🧒🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Некоторые ожидали, что звезда отметит свадьбу с большим размахом, однако в реальности торжество оказалось очень скромным: "Что то смутно вериться что это свадьба Бьянки....известная певица,и в таких условия свадьба ?!!!..."
О скором изменении своего семейного статуса артистка
рассказала поклонникам еще шесть месяцев назад. Тогда исполнительница
опубликовала в своем микроблоге снимок руки с обручальным кольцом. В
комментариях звезда написала краткое "Да!"
Отметим, что артистка много месяцев интриговала поклонников
загадочным постами в Instagram. Она посвящала полные нежности публикации любимому,
но не открывала имени избранника.
Добавим, что певице постоянно приписывали романы с коллегами
по музыкальному цеху – Никитой Легостаевым и Серегой. Заметим, что эти разговоры всегда возникали не просто так. К примеру, Бьянка очень тесно сотрудничала с рэпером Серегой.
Вместе звезды записали несколько композиций и сняли клип. Ради этого сотрудничества вокалистка отказалась от
участия в престижном международном песенном конкурсе "Евровидение".
Работа стала настолько успешной, что певица и рэпер получили номинацию в
категории "Дуэт года" на премии канала MusiсBox. Поклонники заметили, что
вместе звезды смотрятся очень органично – из них вышла бы красивая пара. Но,
как оказалось, сердце Бьянки завоевал талантливый гитарист Роман Безруков.