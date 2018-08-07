В целях профилактики ДТП среди водителей со стажем вождения менее двух лет капитан полиции Михаил Максимов провел встречу с курсантами одной из городских автошкол.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий среди водителей со стажем вождения менее двух лет государственный инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району капитан полиции Михаил Максимов провел встречу с курсантами одной из автошкол города Юрьев-Польский.Михаил Витальевич разъяснил будущим водителям технику безопасного вождения, акцентировав внимание присутствующих на необходимости соблюдения Правил дорожного движения в целях обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.Особое внимание госавтоинспектор уделил теме безопасности дорожного движения в местах возможного появления на проезжей части детей. Инспектор обратился к будущим водителям, у которых есть свои дети, чтобы они, в свою очередь, не забывали разъяснять малышам с раннего возраста правила поведения на дороге, как и в каких местах необходимо переходить проезжую часть.В завершении встречи полицейский призвал будущих водителей пользоваться порталом государственных услуг, разъяснил преимущества и удобства его использования.