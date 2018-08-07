Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, взломал линзомат и тайно похитил контактные линзы...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже товара из магазина.В территориальный отдел полиции обратился представитель магазина контактных линз и аксессуаров с заявлением о краже. Он сообщил, что из торгового автомата на Кутузовском проспекте пропали 450 штук контактных линз. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, взломал линзомат и тайно похитил контактные линзы. Похищенное злоумышленник намеревался сбыть, оно изъято.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93