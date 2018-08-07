В Глазго продолжается чемпионат Европы по велоспорту на треке, входящий в программу первого объединенного первенства континента. Дарья Шмелева принесла в копилку нашей команды третье золото, выиграв гит на 500 метров.

В Глазго продолжается чемпионат Европы по велоспорту на треке, входящий в программу первого объединенного первенства континента. Дарья Шмелева принесла в копилку нашей команды третье золото, выиграв гит на 500 метров.Победу Дарье Шмелевой принес результат 33,285 секунды. Чемпионка опередила на 0,308 секунды украинскую спортсменку Елену Старикову. Третий призер – немка Мариам Вельте уступила победительнице 0,315 секунды. Еще одна россиянка Екатерина Гниденко заняла десятое место.В омниуме четвертое место заняла Евгения Августинас, уступившая бронзовому призеру итальянке Летиции Патерностер семь очков. Золото досталось голландке Кирстен Вильд. У мужчин в индивидуальном спринте также победил представитель Нидерландов Джеффри Хугланд. Денис Дмитриев и Павел Якушевский заняли шестое и девятое места.