Нет договора – нет газа. Региональные газовики провели показательный рейд по отключению абонентов от голубого топлива. Иметь документ на техническое обслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования обязан каждый собственник. Но не у всех он есть. На сегодняшний день требования сотрудников Газпрома игнорируют 6 тысяч человек. Как с ними поступают, увидите далее.

Нет договора – нет газа. Региональные газовики провели показательный рейд по отключению абонентов от голубого топлива. Иметь документ на техническое обслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования обязан каждый собственник. Но не у всех он есть. На сегодняшний день требования сотрудников Газпрома игнорируют 6 тысяч человек. Как с ними поступают, увидите далее.Коттеджный посёлок Ладога. Въезд на территорию закрыт. Но не для газовиков. По их информации, собственник одного из домиков не имеет договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования.Перед законом все равны. Будь ты хоть собственником квартиры в 20 квадратных метров или имеешь дом площадью в 10 раз больше. Жителей этого коттеджа дома не оказалось, но их присутствие и не требуется, поясняют газовики. Дом отрезают от голубого топлива. Когда хозяева вернутся - их будет ждать неприятный сюрприз.-Мы чтобы поставить замок, должны убедиться, что нет утечки газа, поэтому проверяем сигнализатором загазованности, после этого мы вешаем замок.Этот замок называется – УЗК, универсальный запирающий корпус. Снять его могут только специалисты газовой отрасли и только после оплаты и заключения абонентом договора на техобслуживание. К слову к ограничительным мерам в Газпроме прибегают не сразу. Сначала с населением ведётся разъяснительная работа, и рассылаются предупреждения.Павел Гриднев, начальник управления по работе с населением Газпром межрегионгаз Владимир: "Предупреждение направляется заказным письмом с уведомлением. На исполнение требований законодательства абоненту даётся 20 дней с момента отправки данного письма. Надо отметить, что за время проведения такой работы более 13 тысяч абонентов заключили договоры на техническое обслуживание и только в 77 случаях мы были вынуждены прекратить поставку газа".А вот хозяин этого коттеджа в Богослово оказался дома. Для него визит газовиков полная неожиданность. Говорит, когда-то, лет 10 назад, договор на техобслуживание газового оборудования вроде бы заключал, но показать его не может.Евгений Сергеенко, собственник дома: Мне искать надо в городе, вся документация в городе здесь нет.- Тогда мы отключаем.- Как без газа жить? Приехали и отключают, так тоже не делается. Сейчас варить надо груша, ягода, варенье, соки.На просьбы мужчины, не отключать дом от голубого топлива, газовики не реагируют. Повесив замок, сотрудники Газпрома предупреждают, его спил грозит уголовной ответственностью. Теперь собственнику необходимо решать вопросы в офисе компании. Причём сначала ему надо заплатить за повторное подключение и заключить договор на техобслуживание, по которому тоже надо платить. Можно все бумаги заполнить и сейчас, на месте, но у жителя опять не оказалось документов, на этот раз, на собственность.Александр Ботин, начальник службы домовых сетей "Газпром газораспределение Владимир": "Если имеются документы о собственности и паспорт можно решить вопрос на месте. Если мы отключили, то за подключение тоже платится, если с УЗК, с корпусом, то 400 рублей, а если со сваркой, то там сумма уже рассчитывается по прейскуранту. Минимально от 2500 тысяч".То есть мужчина ещё дешево отделался, ведь если бы трубу спилили, то платить пришлось в разы больше. К слову, далеко не все довольны работой сотрудников Газпрома. Мы не раз рассказывали, о том, что граждане считают тарифы компании за техобслуживание завышенными. Так например жителю пятого дома по улице Безыменского в январе этого года за проверку газового счётчика и плиты насчитали почти полтысячи рублей. Не устраивает - обращайтесь в другие организации, говорят в Газпроме, открещиваясь от понятия "монополисты", и как заявляют в самой компании - тарифы за безопасность очень даже приемлемые. Ведь по сути 500-700 рублей люди платят за то, чтобы в квартире не прогремел взрыв.