В настоящее время доказана причастность фигурантов к двадцати шести эпизодам противоправной деятельности. Материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали троих местных жителей 18-ти, 20-ти и 21-го года, подозреваемых в серии краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Злоумышленники были задержаны на территории областного центра при попытке совершить очередное преступление.Установлено, что в период с мая по июнь текущего года ночью молодые люди похищали аккумуляторные батареи как с легковых автомобилей, так и с автофургонов и большегрузов, припаркованных на городских улицах. Похищенное имущество фигуранты реализовывали, а денежные средства тратили на собственные нужды.Общая сумма материального ущерба, заявленного собственниками, превысила 200 тысяч рублей.В настоящее время полицейскими собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к 26 эпизодам противоправной деятельности.По всем фактам следственным управлением городского УМВД возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.