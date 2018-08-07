Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков ивановского «Текстильщика»

Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков ивановского «Текстильщика»Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал владимирское «Торпедо» за поведение болельщиков во время кубкового матча со столичным «Торпедо», сообщает портал .Внимание эскпертов РФС привлек инцидент, когда из сектора владимирских болельщиков звучали оскорбления в адрес команды и болельщиков ивановского «Текстильщика» (у них давно непростые отношения).В итоге клуб должен будет заплатить 10 тысяч рублей.Отметим, что следующий матч в Первенстве России «Торпедо» сыграет 10 августа с командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.