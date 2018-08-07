Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков ивановского «Текстильщика»
Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков ивановского «Текстильщика»
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал владимирское «Торпедо» за поведение болельщиков во время кубкового матча со столичным «Торпедо», сообщает портал .
Внимание эскпертов РФС привлек инцидент, когда из сектора владимирских болельщиков звучали оскорбления в адрес команды и болельщиков ивановского «Текстильщика» (у них давно непростые отношения).
В итоге клуб должен будет заплатить 10 тысяч рублей.
Отметим, что следующий матч в Первенстве России «Торпедо» сыграет 10 августа с командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.