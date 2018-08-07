По сообщениям турецких СМИ, несмотря на крайне сложные отношения между странами, им всё же удалось достичь некоего предварительного соглашения по поводу санкций США. Они касаются главы Минюста и министра внутренних дел Турции.

По сообщениям турецких СМИ, несмотря на крайне сложные отношения между странами, им всё же удалось достичь некоего "предварительного" соглашения по поводу санкций США. Они касаются главы Минюста и министра внутренних дел Турции.На этой неделе Вашингтон ввел против них санкции – из-за того, что Анкара отказывается отпускать американского гражданина, пастора Эндрю Брансона. Власти Турции удерживают его с октября 2016 года. Обвиняют пастора в пособничестве организации "гюленистов", которая в Турции признана террористической, напоминает телеканал "Россия 24".