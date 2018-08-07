Известно, что девочка воспитывается в многодетной семье, помогает присматривать за младшими детьми, но при этом длительное время не посещает школу

Известно, что девочка воспитывается в многодетной семье, помогает присматривать за младшими детьми, но при этом длительное время не посещает школуВо Владимире судят 24-летнего гражданина ближнего зарубежья за связь с 15-летней девочкой, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.По версии следствия, юная жительница региона познакомилась с молодым мужчиной летом прошлого года. После недолгого общения тот якобы склонил несовершеннолетнюю к сожительству. Когда этот факт вскрылся, мужчина (он, к слову, нелегально пребывал на территории России) скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. Недавно его задержали в метро в Москве.«Обвиняемый заключен под стражу. Вину в содеянном он не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователем СК России установлено, что девочка воспитывается в многодетной семье, помогает матери присматривать за младшими детьми, при этом длительное время не посещает школу», - рассказали в СК.В ситуацию рекомендовали вмешаться органам опеки. Иностранцу грозит до четырех лет тюрьмы.