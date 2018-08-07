Их задержали при очередной попытке снять батареи

Их задержали при очередной попытке снять батареиВо Владимире трое юношей попались на краже аккумуляторов из автомобилей. Полицейским удалось доказать 26 эпизодов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.Задержали владимирцев при очередной попытке снять батареи с машины, припаркованной на одной из улиц города.«Установлено, что по ночам с мая по июнь молодые люди снимали аккумуляторные батареи как с легковых автомобилей, так и с автофургонов и большегрузов. Похищенное имущество они продавали, а деньги тратили на собственные нужды»,- отметили в МВД.Против парней возбудили уголовные дела, а пока их отпустили под подписку о невыезде.