Их задержали при очередной попытке снять батареи
Их задержали при очередной попытке снять батареи
Во Владимире трое юношей попались на краже аккумуляторов из автомобилей. Полицейским удалось доказать 26 эпизодов, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Задержали владимирцев при очередной попытке снять батареи с машины, припаркованной на одной из улиц города.
«Установлено, что по ночам с мая по июнь молодые люди снимали аккумуляторные батареи как с легковых автомобилей, так и с автофургонов и большегрузов. Похищенное имущество они продавали, а деньги тратили на собственные нужды»,- отметили в МВД.
Против парней возбудили уголовные дела, а пока их отпустили под подписку о невыезде.