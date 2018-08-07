Идею создания Союза поддержали сразу несколько ведущих профильных спортивных структур

Идею создания Союза поддержали сразу несколько ведущих профильных спортивных структурВо Владимирской области появится свой футбольный союз. Об учреждении региональной общественной организации сообщает пресс-служба администрации города.«Среди ключевых задач союза - объединение общих интересов в области развития физкультуры и спорта, пропаганда дружбы и партнерства между футбольными клубами, командами и игроками», - говорят в мэрии.Отметим, что идею создания Союза поддержали сразу несколько ведущих профильных спортивных структур – ФК «Торпедо» - Владимир», областная федерация мини-футбола, футзала и пляжного футбола города Владимира, клуб болельщиков «Торпедо» - Владимир» и другие.