Владимир будет играть. На внеочередной сессии горсовета депутаты единогласно одобрили выделение профессиональному волейбольному клубу двух миллионов рублей. Такое предложение внёс глава администрации города Андрей Шохин. Средства для дальнейшей деятельности клуба выделят из муниципального бюджета в рамках программы развития физкультуры и спорта во Владимире. Напомним, в начале июля мы рассказали о том, что волейбольный клуб Владимир фактически оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем.

"Владимир" будет играть. На внеочередной сессии горсовета депутаты единогласно одобрили выделение профессиональному волейбольному клубу двух миллионов рублей. Такое предложение внёс глава администрации города Андрей Шохин. Средства для дальнейшей деятельности клуба выделят из муниципального бюджета в рамках программы развития физкультуры и спорта во Владимире. Напомним, в начале июля мы рассказали о том, что волейбольный клуб "Владимир" фактически оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Несмотря на успешное выступление команды в этом сезоне, в апреле 12 спортсменов и тренерский состав фактически ушли в бессрочный отпуск и не знали, смогут ли продолжить игру в высшем волейбольном дивизионе. Спонсорской поддержки и бюджетных средств, изначально выделенных клубу в этом году, не хватало для продолжения работы. Однако в мэрии дали понять, что проблемы клуба стараются решать по мере поступления.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Уже выделены средства и они, собственно, израсходованы клубом в размере более 4 миллионов рублей с начала этого года, для продолжения выступлений в высшей лиге нужны были средства, мы их нашли, вот ещё 2 миллиона. Что касается работы со спонсорами, меценатами - она продолжается. По поручению Андрея Шохина, этим занимается Президент клуба - первый вице-мэр Владимир Гарёв. И не будем забывать о том, что мы всё-таки надеемся на поддержку со стороны областной администрации, потому что департамент спорта занимается поддержкой спорта профессионального, профессиональных спортивных клубов и мы находим там понимание. Я думаю, общими усилиями всё будет хорошо".