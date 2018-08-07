Трущобами решили заняться. Чиновники районной администрации пришли на разговор к жителям деревянного барака в Вязниках. Напомним, мы рассказывали о состоянии дома в апреле этого года. Пенсионеры, которые снимают квартиры по договору соцнайма, остались в деревянном доме без туалета.

Трущобами решили заняться. Чиновники районной администрации пришли на разговор к жителям деревянного барака в Вязниках. Напомним, мы рассказывали о состоянии дома в апреле этого года. Пенсионеры, которые снимают квартиры по договору соцнайма, остались в деревянном доме без туалета. У людей нет газа и водопровода, но вместо того, чтобы признать покосившееся здание аварийным и расселить жильцов, в бараке сделали капитальный ремонт крыши.Ольга Михасёва, житель дома № 5 по ул. Октябрьская - съёмка от 12 апреля 2018 г.: "Они не признают дом аварийным. Они приходили, комиссию создавали, если, как положено, они должны какие-то замеры сделать, а они ничего не делали. Пришли человек 5, поглядели вот это всё на глаз, написали мне отписку и всё, что он не аварийный, что жить в нём можно".Решать вопросы на место приехал зам. главы администрации района Николай Прихода. На общем собрании жильцов решили подавать документы о признании дома аварийным и делать независимую экспертизу за счёт бюджетных средств. Деньги на независимую экспертизу администрация района пообещала выделить в течение месяца.Николай Прихода, зам. главы администрации Вязниковского района: Все решили, что дом надо признать аварийным.- Давно уже надо было!- Вопрос второй: финансирование мероприятий по обследованию многоквартирного дома. Предлагаем оплатить эти расходы за счет администрации. Я вас правильно понял?- Правильно!