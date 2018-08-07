07.08.2018

2018-08-07 12:40:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (28(9629) от 07 августа 2018 года).

С КОЛЛЕГАМИ — ОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ

Состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по г. Москве, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений столичного полицейского главка за первое полугодие 2018 года, а также определены задачи по укреплению правопорядка, дисциплины и законности на предстоящий период. Читайте на странице 2.



НАГРУЗКА ВЫСОКА, НО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ВЫШЕ!

Расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия системы ГУ МВД России по г. Москве за первое полугодие 2018 года состоялось в Культурном центре столичного главка. Подробности читайте на странице 3.



ТЕМП ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ!

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло совещание руководящего состава подразделений по работе с личным составом столичного полицейского гарнизона по подведению итогов за первое полугодие 2018 года. Читайте на странице 4.



ОТЧЁТ ПРИНЯТ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

В административном здании УНК ГУ МВД России по г. Москве на улице Азовской, 19, подведены итоги работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы за первое полугодие 2018 года. Читайте на странице 4.



УЧИТЬ И... СТРОГО СПРАШИВАТЬ

В ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание руководящего состава, в ходе которого были проанализированы итоги работы экспертно-криминалистических подразделений главка за первое полугодие 2018 года. Читайте на странице 5.



ПОЛК СПРАВИЛСЯ, ИДЁМ ДАЛЬШЕ

В 1-м оперативном полку полиции прошло совещание по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения за прошедшие 6 месяцев. Подробнее на странице 5.



ОТМЕЧАЯ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

В Культурном центре столичного правоохранительного главка состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования службы тыла органов внутренних дел. В этом году ей исполнилось 100 лет. Подробности на странице 6.



КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ...

Пенсионеры МВД России могут обратиться за материальной помощью. Об алгоритме её получения корреспондент газеты «Петровка, 38» беседует с начальником 4-го отдела Центра пенсионного обеспечения (ЦПО) подполковником внутренней службы Еленой БЕРДИКОВОЙ. Читайте на странице 6.



НАПАРНИКИ — ЕКАТЕРИНА И АРНО

— Табельное оружие можно сдать и спокойно идти домой, а наши меньшие братья требуют внимания, — рассказывает старший инспектор-кинолог капитан полиции Екатерина Канаева, которая служит на севере Москвы. — Для работы с животными нужно иметь терпение. Читайте на странице 7.



ПРАВИЛЬНО — ПО ПРАВИЛАМ!

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО провели «Урок дорожной безопасности» для детей — участников программы «Московская смена» на базе Территориального центра социального обслуживания «Царицынский». Подробности читайте на странице 8.



Награда за БДИТЕЛЬНОСТЬ

Начальник Управления внутренних дел по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков наградил сотрудницу одного из столичных банков. Читайте на странице 8.



ВЕЛОСИПЕД — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, управляющих велотранспортом, провели информационно-пропагандистскую акцию. Читайте на странице 8.



... ТО ЛИ ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

В ОМВД России по Хорошёвскому району САО г. Москвы поступило сообщение о том, что при проведении работ по прокладке теплотрассы на улице Викторенко обнаружен внешне похожий на авиационную бомбу продолговатый металлический предмет цилиндрической формы, находившийся в состоянии сильной коррозии. Читайте на странице 8.



В НОВОМ СОСТАВЕ

В УВД по ТиНАО, при участии начальника управления полковника полиции Шамиля Сибанова и секретаря Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадима Бреева, состоялось первое заседание окружного совета созыва 2018—2021 годов. Читайте на странице 8.



НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

Каждый родитель хочет верить в то, что жуткая проблема наркозависимости никогда не коснётся его ребёнка. «Кто угодно, но только не моё чадо». Однако, к огромному сожалению, на сегодняшний день этот вопрос в нашем обществе стоит достаточно остро. Читайте на странице 9.



ВМЕСТО ДЕНЕГ —ПРОБЛЕМЫ

В УВД по САО прошло офицерское собрание, поводом для которого послужило чрезвычайное происшествие с участием командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО подполковника полиции Андрея Блинова и начальника 3-го отдела следственной части Следственного управления УВД по САО подполковника юстиции Виталия Марченко (фамилии изменены по этическим соображениям). Читайте на странице 11.



С УЧЁТОМ ПСИХОЛОГИИ...

Раздвоение одной личности на доктора Джекилла и мистера Хайда, описанное в романе шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, крайне редко встречается в преступном мире. «Заболевают» этим скорее творческие натуры, чем мошенники. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



«ДЕЛО» БРАТЬЕВ ПУШКИНЫХ

29 декабря 1768 года был издан Высочайший манифест Екатерины Великой об учреждении ассигнаций. А уже в следующем году в Москве и Петербурге первые российские банки принимали клиентов. Подробнее на странице 14.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ НАЗНАЧЕН ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(Окончание. Начало в № 27.)

Из числа последователей Бецкого оказался Иван Саввич Горголи. Этот Горголи, выходец из Греции, был образцом рыцаря и франта. Продолжение на странице 14.



СВОЙ КЛУБ НЕ МЕНЯЛ НИКОГДА

По части баек ему равных не было. Про Константина Ивановича Бескова он мог рассказывать хоть час, хоть два. И про Николая Петровича Старостина всё-всё — от его рождения. И про Никиту Павловича Симоняна. Вот и угадайте, кто этот энциклопедист спартаковцев и спартаковской жизни. Подробности читайте на странице 15.



«СТОЛБ» — СЛОВО НЕОБИДНОЕ

Совсем наоборот. В регби «столбы» — игроки первой линии. Они не только сдерживают натиск противника, но и поддерживают «хукера», позволяя тому отыграть мяч. Продолжение на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в №№ 23—27)

Перед бешеной машиной,

Головой достав до звёзд,

Он стеной несокрушимой

Встал во весь огромный рост… Читайте на странице 16.



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