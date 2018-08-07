В рамках расследования дела о мошенничестве на сумму 22 миллиона рублей начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии полковник Мухтар Пхешхов помещен судом под домашний арест до окончания следствия.

В рамках расследования дела о мошенничестве на сумму 22 миллиона рублей начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии полковник Мухтар Пхешхов помещен судом под домашний арест до окончания следствия.Ранее объявленный в федеральный розыск высокопоставленный офицер МВД добровольно явился к следователям, передает РИА Новости. Как считает следствие, помимо Мухтара Пхешхова, в афере участвовали еще два жителя Карачаево-Черкесии, один из которых задержан, а второй скрылся и был объявлен в федеральный розыск.По данным следствия, начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии вступил в сговор с двумя местными жителями — Али Анчоковым и Билялом Джанибековым — и в период с мая по декабрь 2016 года приобрел по завышенной цене участок земли и здание для размещения регионального подразделения УФМС, в результате чего было совершено многомиллионное хищение, уточняет ТАСС.