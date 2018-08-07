Воровали автомобильные аккумуляторы под покровом ночи? Владимирские полицейские задержали троих местных жителей 18, 20 и 21 года. По версии следствия, с мая по июнь 2018 по ночам молодые люди похищали аккумуляторные батареи с легковушек, автофургонов и даже большегрузов, припаркованных на улицах города.

Воровали автомобильные аккумуляторы под покровом ночи? Владимирские полицейские задержали троих местных жителей 18, 20 и 21 года. По версии следствия, с мая по июнь 2018 по ночам молодые люди похищали аккумуляторные батареи с легковушек, автофургонов и даже большегрузов, припаркованных на улицах города. Похищенное реализовывали, а деньги тратили на собственные нужды. Общая сумма ущерба более 200 тысяч рублей. Задержали злоумышленников при попытке совершить очередную кражу. Как сообщают правоохранители, владимирцев подозревают в 26 подобных преступлениях. Расследование продолжается.