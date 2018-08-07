Жительница Британии заявила, что ее уже давно не привлекают мужчины. По этой причине женщина завела призрачного партнера. Более того, она намерена забеременеть от потустороннего избранника.

Жительница Британии заявила, что ее уже давно не привлекают мужчины. По этой причине женщина завела призрачного партнера. Более того, она намерена забеременеть от потустороннего избранника.Основным занятием 30-летней британки является консультация людей о паранормальных вещах. По всей видимости, это оставило заметный отпечаток на ее личной жизни.Дело в том, что уже около 11 лет женщина не занимается сексом с живыми людьми. Она предпочитает в качестве партнеров только призраков. Британка уточнила, что на протяжении жизни у нее было 15 любовников с того света.Стоит отметить, что связать свою жизнь она планирует с самым последним из них, передает издание Hit. Женщина уверяет, что она ощутила сильный прилив энергии, которую излучал ее необычный избранник.Присутствие призрака пробудило в британке сильное сексуальное влечение, поэтому она якобы не смогла устоять. После интимной близости она решила забрать призрака с собой.Отношения и секс жительницы Британии и загробного любовника длятся полгода. Женщина убеждена, что пора переходить на новый уровень.Она намерена склонить своего избранника к зачатию ребенка. Британка добавила, что многие женщину по всему миру могут не подозревать о том, что "залетели" от призрака.