В американском штате Аляска в результате падения легкомоторного туристического самолета погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Всего на борту находились пять человек – пилот и четверо туристов из Польши.

В американском штате Аляска в результате падения легкомоторного туристического самолета погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Всего на борту находились пять человек – пилот и четверо туристов из Польши.Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 4 августа, юго-западнее горы Денали, но спасателям удалось обнаружить тела жертв только сейчас, передает ТАСС. Вероятнее всего, пятый из находившихся на борту разбившегося самолета людей также погиб, но его тело до сих пор не найдено.Из-за неблагоприятных погодных условий ход поисково-спасательной операции был затруднен. Причины крушения самолета пока не выяснены.