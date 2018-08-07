Звезда сериалов – 31-летняя Алеса Качер вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний актер Вахтанг Беридзе.

Звезда сериалов – 31-летняя Алеса Качер вышла замуж. Ее избранникомстал 37-летний актер Вахтанг Беридзе.Молодые люди живут в Москве, однако роскошное торжестворешили устроить в Минске – в родном городе невесты. Свадьбу гуляли два дня: сначалаобменялись клятвами в присутствии узкого круга родственников, а наследующийдень устроили пышный банкет для 150 гостей.В торжественный день актеры просто сияли от счастья. Невеста выбрала белоснежное платье с кружевами, а Жених облачился в классическийчерный смокинг и белую рубашку. Первым танцем молодых стал традиционныйгрузинский "Картули". После артистка подарила любимому музыкальный сюрприз: Качерспела песню собственного сочинения.Среди гостей была замечена актриса Мария Кожевникова. Звездапосвятила молодоженам пост в своем микроблоге. "Цените, уважайте, понимайте,заботьтесь, поддерживайте и удивляйте друг друга! В 21 веке любовь настолькотрансформировалась и утратила силу, прямо какое-то ощущение, что кто-топоглощает все семейные ценности...но Вы держитесь!!! 💪🏻Живитев счастье, согревайте друга друга ночью, просыпайтесь от шепота любимого голосаи надеюсь, что через годик у Вас начнутся бессонные ночки:) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария в Instagram.Добавим, что Алеса и Вахтанг познакомились во время съемокфильма "Гроздья винограда". Беридзе сделал предложение возлюбленной в прошломгоду, в день ее рождения. Примечательно, что это не первый брак избранника артистки.Вахтанг до 2015 года был женат на Ольге Арнтгольц. У экс-супругов есть общая дочьАнна.Напомним, Алеса Качер полюбилась российскому зрителю послеучастия в сериале "Кармелита". История о строптивой дочери барона и жизни вцыганском таборе пришлась по душе многим отечественным женщинам. Алеса сыгралав теленовелле роль Лилы, сообщает Teleprogramma.pro.