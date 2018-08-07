Звезда сериалов – 31-летняя Алеса Качер вышла замуж. Ее избранником
стал 37-летний актер Вахтанг Беридзе.
Звезда сериалов – 31-летняя Алеса Качер вышла замуж. Ее избранником
стал 37-летний актер Вахтанг Беридзе.
Молодые люди живут в Москве, однако роскошное торжество
решили устроить в Минске – в родном городе невесты. Свадьбу гуляли два дня: сначала
обменялись клятвами в присутствии узкого круга родственников, а наследующий
день устроили пышный банкет для 150 гостей.
В торжественный день актеры просто сияли от счастья. Невеста выбрала белоснежное платье с кружевами, а Жених облачился в классический
черный смокинг и белую рубашку. Первым танцем молодых стал традиционный
грузинский "Картули". После артистка подарила любимому музыкальный сюрприз: Качер
спела песню собственного сочинения.
Среди гостей была замечена актриса Мария Кожевникова. Звезда
посвятила молодоженам пост в своем микроблоге. "Цените, уважайте, понимайте,
заботьтесь, поддерживайте и удивляйте друг друга! В 21 веке любовь настолько
трансформировалась и утратила силу, прямо какое-то ощущение, что кто-то
поглощает все семейные ценности...но Вы держитесь!!! 💪🏻Живите
в счастье, согревайте друга друга ночью, просыпайтесь от шепота любимого голоса
и надеюсь, что через годик у Вас начнутся бессонные ночки:) (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария в Instagram.
Добавим, что Алеса и Вахтанг познакомились во время съемок
фильма "Гроздья винограда". Беридзе сделал предложение возлюбленной в прошлом
году, в день ее рождения. Примечательно, что это не первый брак избранника артистки.
Вахтанг до 2015 года был женат на Ольге Арнтгольц. У экс-супругов есть общая дочь
Анна.
Напомним, Алеса Качер полюбилась российскому зрителю после
участия в сериале "Кармелита". История о строптивой дочери барона и жизни в
цыганском таборе пришлась по душе многим отечественным женщинам. Алеса сыграла
в теленовелле роль Лилы, сообщает Teleprogramma.pro.