Алексей Шумник, недавно уволенный с должности начальника управления ЖКХ, продолжил свою деятельность в муниципальной структуре. Информацию «Шестому каналу» подветрдили в администрации города. Напомним, в мае этого года глава города отправил в отставку двух чиновников – вышеупомянутого Шумника и замглавы администрации Глеба Серегина. Тогда городские власти поясняли, что их уволили «в связи со сложившейся ситуацией в