В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали обстоятельства аварии, в которой погиб 44-летний Михаил Максюков – председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания

В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали обстоятельства аварии, в которой погиб 44-летний Михаил Максюков – председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона, руководитель предприятия «Магистраль ЛТД». Трагедия произошла 7 августа, около 10:00 в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района. По предварительной информации, погибший, находясь за рулем Porsche, выехал на встречную полосу, где столкнулся с