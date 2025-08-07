Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сегодня, 7 августа, в Гусь-Хрустальном районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области Михаил Максюков. Ему было 45 лет.Трагедия произошла около 10:00 на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в районе деревни Бабино. , автомобиль «Порше», которым управлял Максюков, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. Депутат скончался на месте. Водителя грузовика госпитализировали.О смерти Михаила Максюкова губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, выразив глубокие соболезнования его семье и близким. Глава региона отметил, что Максюков был его товарищем и пользовался огромным авторитетом как профессионал и порядочный человек.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.