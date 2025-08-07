Она согласилась стать номинальным директором сразу шести компаний.

В Александрове будут судить 22-летнюю жительницу поселка Балакирево за незаконное создание юридических лиц. Она обвиняется в том, что за вознаграждение согласилась стать номинальным директором сразу шести компаний.следствия, в августе 2024 года девушка познакомилась с молодым человеком, который предложил ей легкий заработок. В течение семи месяцев она ездила в Москву, где оформляла на себя фирмы, зная, что не будет ими управлять.В итоге обещанные деньги от своего знакомого она так и не получила. Молодой человек просто перестал выходить на связь. Девушка полностью признала свою вину. Теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.