На начало текущего года уровень газификации во Владимирской области превысил 86%, что на 11% больше среднероссийского показателя.

На начало текущего года уровень газификации во Владимирской области превысил 86%, что на 11% больше среднероссийского показателя. Подобных успехов удалось достичь благодаря нацпроектам и региональной программе развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы.Как отметил в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, губернатор Владимирской области Александр Авдеев на достигнутом останавливаться не собирается. В планах — стопроцентная газификация региона уже в ближайшее время.Так, в 2025 году в области планируется ввести порядка 550 километров сетей. Возможность для газификации получат жители 4,5 тысяч домовладений в 76 населённых пунктах.«Хорошая новость появилась в Меленковском муниципальном округе. Здесь газовщики ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительные газопроводы общей протяженностью 72 километра», — сообщил парламентарий.Теперь «голубое топливо» сможет прийти в 1,1 тыс. домовладений сёл Григорово, Верхозерье, Урваново и Репино, а также деревень Кориково, Старинки, Шохино, Анохино, Елино и Усад.Кстати, 70 домовладений десяти населённых пунктов округа уже подключились к газовым сетям. Кроме того, в деревне Усад, а также сёлах Григорово и Урваново газифицированы пять социальных объектов.«Однозначно, газ — это цивилизация, особенно для сел и деревень. С приходом «голубого топлива» в сельскую местность качество жизни людей, естественно, улучшается. Селяне радуются появившейся возможности подключиться к газовой артерии», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.