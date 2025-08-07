Во Владимире продолжается благоустройство Бульвара имени художника Иванова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 7 августа глава города Дмитрий Наумов

Во Владимире продолжается благоустройство Бульвара имени художника Иванова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 7 августа глава города Дмитрий Наумов проверил ход работ и обсудил дальнейшие действия с местными жителями. На участке уже сформированы пешеходные и велодорожки, подведена инфраструктура для освещения. Отдельное внимание, как сообщил Дмитрий Наумов, уделяется деревьям: многие пострадали от ясеневой