Стали известны даты проведения ПМЭФ-2026.

Определены даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Об этом сообщил фонд Росконгресс."ПМЭФ-2026 пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей", - заявил советник президента РФ и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.Советник президента отметил, что форум станет важной площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертами, где будут выработаны практические решения, способствующие устойчивому экономическому росту и укреплению международного сотрудничества.Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Она один из ключевых экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума приурочено к столетию установления дипломатических отношений между двумя странами.