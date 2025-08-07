Движение затруднено в районе Бабино и Вашутино.

Сегодня, 7 августа, на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе образовалась крупная пробка. Движение сильно затруднено в районе населенных пунктов Бабино и Вашутино.Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, участки дороги в обе стороны — как в сторону Гусь-Хрустального, так и в сторону Владимира — отмечены красным и темно-красным цветом.Ранее мы о смертельном ДТП, которое произошло сегодня утром в этом районе. В результате столкновения легкового автомобиля «Порше» с грузовиком погиб председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области Михаил Максюков. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.