Авария произошла зимой во Владимирской области.

В Суздале завершился суд над 50-летней жительницей Московской области, которую признали виновной в ужасном ДТП, унесшем жизни троих человек, включая ее двоих сыновей. Эта история, случившаяся в феврале, потрясла всех своей жестокой нелепостью. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Смертельный обгонВсе произошло ранним воскресным утром 16 февраля на 234-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Женщина за рулем своего автомобиля Kia Venga возвращалась из Ивановской области. На заднем сиденье сидели ее сыновья, которым было 10 и 12 лет.Как установило следствие, на дороге она значительно превысила допустимую скорость, разогнавшись до 107 км/ч. На этом участке трассы она решилась на обгон грузового автомобиля Scania, но не убедилась, что маневр безопасен.Встречный поток был оживленным. Когда она увидела приближающийся Mitsubishi ASX, то попыталась как можно быстрее закончить обгон, но потеряла контроль над машиной. Ее автомобиль занесло прямо на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение. От удара Mitsubishi также вылетел с трассы и врезался в грузовик, который она пыталась обогнать, подробности в прокуратуре Владимирской области.Мальчики 10 и 12 летПоследствия аварии оказались ужасающими. Один из сыновей женщины погиб на месте происшествия от полученных травм. Второго мальчика пытались спасти врачи в машине скорой помощи, но и он скончался, не доехав до больницы.Водитель автомобиля Mitsubishi, 62-летний мужчина, также был доставлен в медицинское учреждение, но, несмотря на все усилия медиков, умер в тот же день вечером.«Моя вина»На суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она выразила раскаяние и выплатила 700 тысяч рублей жене погибшего водителя в качестве компенсации морального вреда.Суд учел все обстоятельства и приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, она на два года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Приговор суда еще не вступил в законную силу.Ранее мы о смертельном ДТП на трассе «Золотое кольцо», в котором погибла женщина — мать четверых детей. 40-летнего водителя, гражданина Киргизии, будут судить по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.Напомним, авария произошла 8 декабря 2024 года в сильный снегопад. Мужчина, не справившись с управлением на скользкой дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП на месте погибла его родственница, а его супруга и 5-летняя дочь получили травмы. Виновник аварии полностью признал свою вину, и теперь его дело передано в суд.