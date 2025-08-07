В Петушках будут судить 18-летнюю местную жительницу, которая украла в магазине духи, чтобы подарить их своему молодому человеку и матери. следствия, 5 июля девушка, находясь в магазине, ..

В Петушках будут судить 18-летнюю местную жительницу, которая украла в магазине духи, чтобы подарить их своему молодому человеку и матери.следствия, 5 июля девушка, находясь в магазине, решила похитить две упаковки туалетной воды, так как не могла их оплатить. Пока её мать была на кассе, она достала флаконы из коробок, спрятала их в рюкзак, а пустые упаковки вернула на полку. После этого она покинула магазин.Один флакон она подарила своему парню, а второй — матери, которая с радостью приняла подарок на свой день рождения, не подозревая, откуда он.Девушка полностью признала свою вину. Теперь ей грозит наказание по статье «Кража».