Очередная трагедия на воде произошла в Селивановском районе у деревни Чертково. В не оборудованном для купания месте, на реке Мотра, утонул 66-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС региона. По

Очередная трагедия на воде произошла в Селивановском районе у деревни Чертково. В не оборудованном для купания месте, на реке Мотра, утонул 66-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС региона. По словам очевидцев, 6 августа пьяный местный житель находился у воды, после чего на берегу были найдены его личные вещи. Тело мужчины обнаружили 7 августа силами