Жителей Владимирской области предупредили о надвигающейся магнитной буре, которая, по прогнозам, станет самой сильной за последние два месяца. Пик геомагнитных возмущений ожидается 8 августа.Как в лаборатории солнечной астрономии, мощная вспышка на Солнце вызовет более серьезные последствия, чем предполагалось ранее. По расчетам, высокоскоростное ядро солнечной плазмы достигнет Земли около 07:00 по московскому времени 8 августа, что может привести к сильному удару по магнитному полю планеты.Ухудшение геомагнитной обстановки, по прогнозам, начнется уже в ночь с 7 на 8 августа. Ожидается, что индекс геомагнитной активности достигнет отметки Kp 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня.