С 2021 года медицинские учреждения Владимирской области получили 180 новых автомобилей благодаря федеральным программам по модернизации системы здравоохранения. Только за первые семь месяцев текущего года медики совершили на них более 56 тысяч выездов.Обновление автопарка началось в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и продолжается теперь уже по новому проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке правительства Владимирской области.Новый транспорт стал незаменимым помощником для врачей. Его используют для обслуживания вызовов на дому, перевозки пациентов в больницы, доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, а также для транспортировки биоматериалов для анализов.главного врача Гороховецкой ЦРБ Василия Бондаренко, новые автомобили особенно важны для работы в районах, где много небольших сел и деревень.«Данный автотранспорт — незаменимый помощник в нашей работе. Любой район — это множество населенных пунктов. И в каждый поселок, каждое село, каждую деревню наши фельдшеры выезжают на этих машинах и оказывают помощь. Кроме того, на этом автотранспорте мы привозим пациентов к нам на консультацию к узким специалистам и для прохождения диспансеризации», — рассказал Бондаренко.Благодаря этому медицинская помощь становится доступнее для всех жителей региона, что соответствует основным целям нацпроекта.