Дарья Полищук, корреспондент 6 канала Владимир приехал обыгрывать столицу, прямо сейчас мы находимся на московском стадионе «Москвич». Наши ребята тренируются на поле. Дело в том, что именно сегодня владимирское «Торпедо» стартует в первом этапе Кубка России по футболу. Ну, а достались нам достаточно сложные соперники, это медийная команда «2DROTS». Противники «Торпедо», их фанаты еще называют