Начальник участка деревообрабатывающего предприятия «Муром» во Владимирской области осужден за коммерческий подкуп. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. С 2019 по 2023 год он брал взятки с подчиненных за возможность подработки в выходные. Всего он получил более 765 тысяч рублей.Суд приговорил его к штрафу в 1,3 миллиона рублей и арестовал его автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью более 2,6 миллиона рублей.Приговор еще не вступил в силу.