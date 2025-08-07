Владимирский государственный университет продолжает укреплять свои позиции в образовательной среде страны. По итогам Национального рейтинга вузов-2025 ВлГУ занял 76-е место в общем зачете и

Владимирский государственный университет продолжает укреплять свои позиции в образовательной среде страны. По итогам Национального рейтинга вузов-2025 ВлГУ занял 76-е место в общем зачете и вошел в число лучших по направлению «Образование», где оказался на 15-й строчке. Как сообщил глава города Дмитрий Наумов, эксперты положительно оценили качество реализуемых программ, уровень преподавательской работы, организацию практики студентов, а