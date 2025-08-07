Владимирские зоозащитники из приюта «Дорога добра» спасли тяжело больного пса, которого нашли на заброшенных дачах в районе Мостостроевской. По словам очевидцев, кто-то просто выбросил

Владимирские зоозащитники из приюта «Дорога добра» спасли тяжело больного пса, которого нашли на заброшенных дачах в районе Мостостроевской. По словам очевидцев, кто-то просто выбросил старого пса в болото умирать. Измученное животное заметила местная жительница. Она вызвала волонтёров, и те срочно отвезли собаку в ветклинику. Осмотр показал: у пса было старое, давно незалеченное укушенное ранение в