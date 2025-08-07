За 11 классов аттестаты получили почти 5 тыс. человек, из них 930 с отличием.

Во Владимирской области 37 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщают власти региона.За 9 классов аттестаты получили 14,2 тыс. человек, из них 884 с отличием. За 11 классов аттестаты получили почти 5 тыс. человек, из них 930 с отличием. Средний балл ЕГЭ по региону выше, чем по России, по многим предметам. Например, по русскому языку, математике, обществознанию, информатике, биологии и химии.Правительство области обещает ребятам, получившим максимальный балл, премию в 50 тысяч рублей. Напомним, ранее мы писали, что