Владимирская область вошла в число первых 18 регионов России, где гостевые дома приравняют к отелям «без звезд». Легализация коснется и Суздаля, где на 30 официальных гостиниц приходится более 260 гостевых домов. Об этом сообщает Заксобрание региона.С сентября лучшие из них будут включены в специальный реестр. Это позволит вывести бизнес из «серой зоны», гарантировать безопасность туристов и дать возможность предпринимателям получать господдержку.Владельцы гостевых домов смогут самостоятельно подать заявку на включение в реестр, предоставив фото- и видеоподтверждения соответствия требованиям.