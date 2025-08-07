Его приговорили к 8 годам лишения свободы

В Александрове суд вынес приговор 44-летнему мужчине, который убил своего коллегу по работе. За это преступление его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Убийство произошло 14 февраля на предприятии по производству фанеры, где оба мужчины работали разнорабочими. В ту ночь между обвиняемым и его коллегой, гражданином Таджикистана, произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина, будучи пьяным и чувствуя, что физически слабее, достал складной нож и нанес оппоненту три удара в грудь, живот и руку. От полученных ран потерпевший скончался на месте, в прокуратуре области.На суде обвиняемый частично признал вину, заявив, что защищался и не хотел убивать. Приговор пока не вступил в законную силу.