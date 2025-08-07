Средняя зарплата по этим позициям составляет 58 тысяч рублей.

Во Владимирской области сформирована специализированная база вакансий для ветеранов специальной военной операции. Реестр включает предложения от более чем 100 ведущих работодателей региона.Более 70% вакансий приходится на промышленные предприятия и обрабатывающие производства. Остальные рабочие места доступны в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной сфере, ЖКХ и государственных учреждениях. Среди наиболее востребованных специалистов — операторы станков с программным управлением, слесари, сварщики, фрезеровщики, водители и электромонтеры.Средняя зарплата по этим позициям составляет 58 тысяч рублей, а по некоторым направлениям может достигать 120–180 тысяч рублей.Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев , что создание такой базы является важным шагом в поддержке ветеранов. Он подчеркнул, что реестр постоянно пополняется, что дает каждому возможность выбрать подходящий вариант трудоустройства. Всего с начала года работодатели региона заявили в службу занятости более 2,5 тысяч вакансий для этой категории граждан.