Во Владимирской области произошла очередная трагедия на воде: в Селивановском районе, на реке Мотра, утонул 66-летний мужчина., что 6 августа очевидцы видели его у воды в нетрезвом состоянии. Позже на берегу были найдены его личные вещи. Место, где произошел инцидент, было не оборудовано для купания.Тело мужчины было найдено спасателями 7 августа. Это уже 23-й человек, погибший на водоемах Владимирской области с начала купального сезона. Сотрудники МЧС вновь призывают жителей не купаться в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.