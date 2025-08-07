Во Владимирской области в аварии погиб Михаил Максюков – председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона, руководитель предприятия «Магистраль ЛТД», многодетный отец и

Во Владимирской области в аварии погиб Михаил Максюков – председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона, руководитель предприятия «Магистраль ЛТД», многодетный отец и уважаемый общественный деятель. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав Максюкова своим товарищем и настоящим профессионалом, чья утрата невосполнима. – Говорят,