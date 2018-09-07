По итогам семи месяцев 2018 года

По итогам семи месяцев 2018 годаВ филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 7 месяцев 2018 года. Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться спросом у населения и организаций Владимирской области. Об этом свидетельствуют более 55 тысяч обращений, поступивших в филиал.Наибольшей популярностью продолжает пользоваться услуга технологического присоединения к электрическим сетям – более 13 тысяч обращений касалось этого направления деятельности энергокомпании. Остальные обращения связаны с техническим обслуживанием электросетевых объектов (более 9 тысяч обращений), передачей (2815 обращений) и отключением электрической энергии (около 14 тысяч обращений) и другими вопросами. Также было подано 152 заявки на оказание дополнительных услуг (в том числе по установке и замене приборов учета).Специалисты энергокомпании на постоянной основе проводят работы по повышению качества и удобства предоставляемых услуг. На сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться во «Владимирэнерго» любым удобным для себя способом. Так, в обозначенный период из более чем 55 тысяч обращений, около 47 тысяч обращений были направлены потребителями заочно (через Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту), остальные поданы в ходе визитов в офисы обслуживания потребителей филиала.Дополнительную информацию о предоставляемых филиалом «Владимирэнерго» услугах можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-100-33-00, на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» , в офисах обслуживания потребителей филиала, расположенных в городах: Александров, Гусь-Хрустальный, Ковров, и Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: город Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 91.