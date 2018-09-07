Это связано с соревнованиями по спортивной ходьбе

Это связано с соревнованиями по спортивной ходьбеВ воскресенье, 9 сентября, в Костроме перекроют центральные улицы, сообщают в пресс-службе администрации.В этот день в городе пройдет Кубок России по спортивной ходьбе. Движение транспорта ограничат с 8 до 16 часов. Недоступна для водителя будет Сусанинская площадь в районе примыкания улиц Симановского, Ленина и проспекта Мира, а так же на проспекте Мира от площади Сусанинской до улицы Князева.В связи с этим изменится маршрут автобусов №102 и 387.