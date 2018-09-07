Что происходит за колючей проволокой? Ответ на этот вопрос пытаются получить родственники осужденных и правозащитники. На этой неделе к стенам тюрьмы вновь пришли люди, которые требовали пустить их на свидание с родными. Почему родственники боятся за жизнь и здоровье арестантов? Прекратилась ли голодовка во Владимиркой тюрьме? И как видят эту ситуацию защитники прав человека? Константин Миронов искал тонкую грань между преступлением и воспитанием.

Что происходит за колючей проволокой? Ответ на этот вопрос пытаются получить родственники осужденных и правозащитники. На этой неделе к стенам тюрьмы вновь пришли люди, которые требовали пустить их на свидание с родными. Почему родственники боятся за жизнь и здоровье арестантов? Прекратилась ли голодовка во Владимиркой тюрьме? И как видят эту ситуацию защитники прав человека? Константин Миронов искал тонкую грань между преступлением и воспитанием.Получив очередной отказ в свидании, они все равно решили прийти к Централу. В надежде узнать хоть какую-то информацию. Эти женщины - родственницы тех, кто находится по ту сторону колючей проволоки. Лабутина Айшат второй год пишет заявления на свидания со своим мужем, чтобы просто обнять того, кого она ждет уже 12 лет. И каждый раз, как говорит, получает отказ.Лабутина Айшат, супруга осуждённого: "Вот я с 2016 года пытаюсь попасть, хотя бы на час, на свидание. Он постоянно в ШИЗО. Вот даже сегодня я опоздала, но я завтра буду опять писать заявление на свидание. Хотя бы час, я хочу увидеть человека. Здоров ли он, жив, и какая причина, почему он постоянно в ШИЗО находится. Какие нарушения с его стороны?"Женщины уверяют, что за этими стенами происходит страшное. Обвинения, которые звучат в адрес сотрудников тюрьмы, крайне серьезные. У родственников есть информация, что якобы в камеры запускают удушающий газ, применяют электрошокер и угрожают перевести в особую камеру, где, как дали понять женщины, даже под угрозой сексуального насилия их братьев и мужей заставляют наговаривать на себя.Татьяна Зарипова, сестра осуждённого: "Подвергся он такому, к глазам ток подводили. С закрытыми глазами заставляли подписывать какие-то бумаги и при попытке открыть глаза, прочитать это, сразу получал удар током. Потом я видела в медкарте запись, что гематомы на лице, ссадины обеих век. Как раз в то же время — это всё и появилось там".А несколько дней назад в СМИ прошла информация, что в Централе "голодный бунт". Мы общались с региональным омбудсменом, которая побывала в тюрьме, но ей не удалось выяснить, почему заключенные отказываются от пищи. Они требовали представителей генпрокуратуры. Но родственницы уверены, голодовка - это и есть реакция на жестокое обращение. Кстати, по официальным данным, она уже прекращена. Но...Лабутина Айшат, супруга осуждённого: "Мой муж на голодовке. Он с 13 числа на голодовке и вчера отсюда вышел человек и сказал: по сей день. С третьего корпуса всех голодающих вывезли во второй и фамилии озвучили. У них хоть там и круглосуточно музыка орёт, но они всё равно перекрикиваются. Мой муж на данный момент на голодовке, и более 15 человек сейчас на голодовке, и все они во втором корпусе".Пролить свет на ситуацию могли бы члены попечительского совета владимирской тюрьмы. Но, как нам сообщил депутат горсовета Валерий Пузанов, который в этот совет входит, им до сих пор не дают разрешение на встречу с заключенными, устроившими голодовку.Валерий Пузанов, член попечительского совета "Владимирского Централа": "Потому что вот эта песня: лежит на сердце тяжкий груз, зла немерено, не хотелось бы. Чтобы она в прямом смысле олицетворялась с Владимиром. Но мы до сих пор от ФСИНа ждём ответа, мы же не можем просто так туда зайти. И пообщаться с ними, выслушать, что же они хотят и посмотреть, есть ли над ними пытки или издевательства".На этой неделе в централе снова побывала специальная комиссия. Вместе с проверяющими условия содержания заключенных оценила и Людмила Романова. Уполномоченный по защите прав человека говорит, никаких нарушений в тюрьме не нашли. Стоит отметить, что Владимирский централ - это тюрьма для особо опасных преступников. И режим в учреждении действительно жесткий. И по данным проверяющих, даже дисциплинарные наказания, которые применяются в отношении преступников, исключительно в правовом поле.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека по Владимирской области: "Существует документ, который регламентирует деятельность сотрудников. При возникновении опасности они могут применить физическую силу, надеть наручники и так далее. Полный спектр, я, наверное, не отвечу на этот вопрос, но каждое такое действие должно быть обозначено и закреплено в специальном журнале учёта. Этот журнал постоянно контролируют правоохранительные органы, и по каждому случаю проводится проверка обоснованности данных действий".К слову, начальник тюрьмы Александр Климов принял родственников на личный прием, чтобы обсудить лично их претензии и опасения. Журналистов на эту встречу не пустили, но спустя несколько часов пресс-служба УФСИН сообщила следующее.Сергей Логинов, начальник пресс-службы УФСИН по Владимирской области: "Во время проведения личного приёма были рассмотрены вопросы родственников и адвокатов пяти заключённых, которые касались материально-бытового обеспечения, обеспечения лекарственными средствами, порядка и условий отбывания наказаний, а так же по факту публикации в средствах массовой информации, связанных с отказом осуждённых от приёма пищи. Были даны необходимые разъяснения, все поставленные вопросы были разъяснены в ходе приёма".Кстати, как выяснилось позже, в списке тех 15 человек, которые, по словам родственников осужденных, якобы голодают в Централе, есть люди, которые даже наказание отбывают в других местах. А некоторые уже успели выйти. Это по данным регионального омбудсмена. Что же на самом деле происходит за колючей проволокой? И насколько обоснованы заявления тех, кто рассказывает об ужасах в тюрьмах? По эту сторону стены вряд ли кто-то сможет дать ответ.